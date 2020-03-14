تراند اليوم : فنانة كويتية شهيرة في اعتراف صادم: "أنا مش مجنونة ولكني مريضة نفسيًا"



انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن أعلنت الإعلامية الكويتية وفاة الفنانة لجين مشعل، ولكن سرعان ما حذفت المنشور.

وبعد زعم البعض أن الفنانة قد توفيت داخل مستشفى، خرجت الفنانة الكويتية لجين مشعل، عن صمتها للرد على تلك الأنباء كاشفة مفاجأة صادمة عن سر غيابها.

وقالت لجين مشعل في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات، :" أن سبب غيابها هو أنها كانت محتجزة داخل مستشفى الطب النفسي، مستنكرة الشائعات التي انتشرت بشأن وفاتها، ووصفتها بالعيب".

وأضافت: " إنها شخصية صريحة، ولو واحدة غيرها لما كشفت أنها ذهبت للعلاج النفسي حتى لا يقال عنها إنها مجنونة".

وكانت الإعلامية مي العيدان كتبت عبر حسابها على "إنستجرام":"وفاة لجين مشعل.. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته، الله يمسح على قلوب عيالها.. ادعوا لها".

ولكن بعد ساعات قليلة قامت بحذف المنشور بعد أن تأكدت من عدم صحته.