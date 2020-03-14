رامي جمال عن كورونا: الظروف سخفت والتسقيف للي بيعمل احتياطاته

وجه المطرب رامي جمال رسالة وعي لجمهوره لمحاربة مرض كورونا المنشر، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب رامي عبر صفحته قائلًا : "الظروف الخاصة تتطلب تصرفات من نوع خاص،

كل فرد في المجتمع عليه واجب حماية نفسه والمساهمة في حماية غيره والمجتمع ككل، انشروا الوعي بين الناس بالتصرفات السليمة".

وتابع : "كفاية تلامس جسدي في

السلامات، حافظ على نظافة ايدك دايما وماتقربهاش من وشك إلا بعد ما تغسلها بالمية والصابون كويس جدًا، تجنب أي تجمعات ملهاش لازمة التزم دايما بالنشرات الرسمية من الجهات الرسمية وربنا يسلم الجميع.. الظروف سخفت والتسقيف هيبقي للي بيعمل احتياطاته ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا.