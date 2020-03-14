مطربة الإحساس عليا تقترب من الـ 3 ملايين مشاهدة بكليب "روق علينا" وتخوض تجربة السينما قريبًا

عادت الفنانة عليا، للساحة الغنائية بقوة بأغنيتها الجديدة "روق علينا"، التي طرحتها عبر "يوتيوب"، واستطاعت أن تقترب من الـ 3 ملايين مشاهدة .

وعلى جانب آخر أشارت المطربة عليا إلي أنها تستعد لخوض تجربة التمثيل قريبًا مع نجم كبير وسيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالفيلم قريبًا ، وأنه سيكون مفاجأة من حيث الشكل والإنتاج والمضمون.

وأعربت المطربة عليا، عن سعادتها بنجاح كليب "روق علينا" والتفاعل الكبير من النقاد والجماهير وهذا ما أسعدها بشدة، وبخاصة لقب "مطربة الإحساس" الذي أطلقه عليها الجمهور، مشيرة إلى أن هذا اللقب عزيز على نفسها ويحملها مسئولية كبيرة أمام الجمهور الذى أحاطها بكل هذا الحب

وأضافت أن الغناء بالنسبة لها يعتبر عشق منذ أن كانت طفلة وسط تشجيع من الأسرة وأصدقائها، كما أعربت عن ولعها بعالم الموضة والبحث عن كل جديد.

وعن السوشيال ميديا ودورها فى الانتشار قالت إن السوشيال ميديا تساعد الفنان بشكل كبير على الانتشار والوصول بسرعة للجماهير ولكن يبقى العمل الجاد والصادق هو بوابة العبور إلى قلوب الجماهير.

وأكدت عليا أن العلاقة الأسرية التي تربطها بالفنان تامر حسني وزوجته، وأن التعاون الرائع مع مخرجة الكليب بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسنى كان رائعًا فى

أجواء من الحب والسعادة مع فريق العمل.

ووجهة الشكر إلى الفنان رامى جمال الذى ظهر معاها فى كليب "روّق علينا"

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ويذكر أن أغنية "روَّق علينا" حملت توقيع بسمة بوسيل؛ زوجة الفنان تامر حسني، في أول تجربة إخراجية لها في عالم الفيديو كليب.

وهنأ الفنان تامر حسني، المطربة عليًا وأيضًا زوجته بسمة بوسيل، قائلًا: "مليون مبروك حبيبتي بسمة، أول تجربة إخراج ليها".

وأغنية "روق علينا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل.

وتحمست بسمة بوسيل، لإخراج كليب "روق علينا" لقناعتها التامة بما تتمتع به المطربة عليا من موهبة وقدرات عالية فى الغناء باعتبارها من الأصوات المتميزة والتى وصفتها بأنها سيكون لها شأن كبير في الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أنّ عليا تعاونت سابقًا مع تامر حسنى بديو "اطمن" وهى ضمن أغانى ألبوم "اخترت صح" .