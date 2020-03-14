تامر عاشور عن سارة الطباخ: طلعت فنكوش

هاجم المطرب تامر عاشور المنتجة سارة الطباخ الذي تعاقد معها مؤخرًا، بعد حدوث أزمة بينهم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتب "عاشور" في تدوينة عبر حسابها قائلًا: "انا على يقين كامل بأن

اللي مالوش صوت بيبقاله صوت لما اللي ليه صوت يتكلم عنه ولذلك، قررتْ عدم الرد في موضوع المنتجة اللي طلعت "فنكوش" دي مع اعتذاري الكامل للفنكوش طبعًا ونقابة المهن الموسيقية هي المسئولة عن فناني مصر ضد الأشكال دي.. شكرًا".يذكر أن المطرب تامر عاشور تقدَّم مؤخرًا بشكوى في نقابة المهن الموسيقية ضد المنتجة سارة الطباخ مستندًا فيها بأن الأخيرة لم تتخذ أي خطوة إيجابية وفقًا لبنود التعاقد، سواء على المستوى الإنتاج أو غيره.