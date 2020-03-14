تامر عاشور عن سارة الطباخ: طلعت فنكوش

هاجم المطرب تامر عاشور المنتجة سارة الطباخ الذي تعاقد معها مؤخرًا، بعد حدوث أزمة بينهم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتب "عاشور" في تدوينة عبر حسابها قائلًا: "انا على يقين كامل بأن
يذكر أن المطرب تامر عاشور تقدَّم مؤخرًا بشكوى في نقابة المهن الموسيقية ضد المنتجة سارة الطباخ مستندًا فيها بأن الأخيرة لم تتخذ أي خطوة إيجابية وفقًا لبنود التعاقد، سواء على المستوى الإنتاج أو غيره.
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