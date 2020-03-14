ديانا حداد تدعو لجدتها الراحلة: " يا ريحة امي الغالية"

ميرنا وليد - بيروت - دعت الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ بالمغفرة والرحمة لجدتها بعد اعلانها خبر وفاتها يوم امس الجمعة.

وكتبت ديانا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "اللهم اغفر لجدتي الحنونة فلقد لحف جسدها التراب وارحمها وعافها واعف عنها وآنس وحشتها و اكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واجعل روحها في عليين .. رحمك الله جدتي وحبيبتي يا ريحة امي الغالية".

و تلقّت ديانا عدد كبير من التعازي من قبل المتابعين.

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