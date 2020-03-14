خاص الفن- ألين لحود: الخوف لا ينفع وعلينا الوعي لمواجهة "كورونا"

ميرنا وليد - بيروت - في حديث خاص مع موقع "الفن"، أكدت الفنانة ال​لبنان​ية ​ألين لحود​ أنها تلتزم بإجراءات خاصة، في مواجهة فيروس ​كورونا​ لحماية نفسها ومن حولها، أي من خلال المكوث في المنزل وعدم التنقل كثيراً.

وأطلقت ألين صرخة وعي لضرورة إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية الذاتية، لمواجهة هذا التحدي الجديد، وقالت إن الخوف الشديد لا ينفع، وعلينا جميعاً مسؤولية الوعي، والتخفيف من التجمعات في الأماكن العامة، لمواجهة خطر إنتشار الفيروس بين الناس.

وإستغربت ألين طريقة تعاطي بعض الناس مع هذا الموضوع، وأضافت: "لم يعد الأمر مزحة، وعلى الدولة أخذ تدابير جدية في إغلاق المطار والمنافذ البحرية والبرية وإقفال جميع المؤسسات والمرافق السياحية، وعلينا التضحية في سبيل الخروج من هذه الأزمة، لأن صحة الناس أهم من أي شيء".

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