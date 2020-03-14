ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية ​كاردي بي​ مقطع فيديو لها طلبت فيه من حكومتها الأميركية ان تخبرها عن مدة بقاء فيروس كورونا، مشيرة ايضا الى انها ستنتقل الى جزيرة ما، في حال استمر هذا الوباء لفترة طويلة، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل كبير.

الجدير ذكره ان كاردي بي كانت قد اعلنت مؤخرا عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل موعد طرح أغنيتها الجديدة لموعد لم تحدده بعد، وذلك بسبب فيروس كورونا الذي يشغل الجميع في كل انحاء العالم.

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كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما طلبته كاردي بي من الحكومة..وإلى أين ستنتقل؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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