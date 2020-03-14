ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أجرى الممثل المصري ​أحمد فهمي​ عملية جراحية بمنطقة المريء في بلجيكا، بإشراف إستشاري فرنسي، طمأن متابعيه على وضعه الصحي بطريقته الطريفة، وعبّر عن شعوره بعد العملية وكأنه كان في بيت دعارة.

ونشر فهمي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً له بعد الجراحة، وعلّق: "الحمد لله خرجت من العملية بسلام، تحس إن أنا ممسوك في بيت دعارة، أشكر جدا دكتور حسام غنيم المصري الجدع جدا الذي صمم يأتي معي إلى بلجيكا وأنا أجري العملية رغم مشاغله، وأشكر البروفيسور جاك ديفير على حسن الاستقبال".

وأضاف: "إن شاء الله سأكون في مصر وسأكمل عملي الأحد إن شاء الله". <br />

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كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول لـ أحمد فهمي بعد العملية الجراحية.. وما علاقة الدعارة؟ بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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