خاص الفن- جوزيف حويك يتحدث عن نقلته من "المستقبل" إلى "الجديد"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الإعلامي اللبناني ​جوزيف حويك​ في إتصال هاتفي مع موقع "الفن"، عن تفاصيل مشاركته في تقديم برنامج "​صباح اليوم​" الذي سينطلق عرضه يوم الإثنين المقبل على ​قناة الجديد​، مشيراً إلى أنه سيتولى تقديمه كل يوم جمعة، ويتناول فيه المواضيع اليومية للمواطن التي يمكن معاجلتها، ويتضمن كل الإختصاصات من صحة وموضة ومجتمع وثورة وكل ما يمكن أن يطرح في البلد.

وأكد أن كل يوم يختلف عن الآخر، ويتميّز ببصمة من يقدمه.

وعن نقلته هذه من شاشة "المستقبل" إلى شاشة "الجديد" قال :"أنا سعيد أنني أعود وأطل عبر هذه الشاشة لأوصل صوتي على طريقتي وأتواصل مع الناس".

وأضاف :"الجمهور إشتاق لنا كثيراً، ودائماً ما يسألونني عبر السوشيال ميديا عن جديدي، طبعاً شاشة "المستقبل" أحترمها كثيراً ولا أنساها أبداً كوني قضيت فيها عمري، وأبقى أكنّ لها كل المحبة والإحترام".

وتابع :"لمست أثناء تصوير دعاية البرنامج، المحبة بين فريق العمل، والحماس لإنطلاق البرنامج، إضافة إلى الدقة والمتابعة المهنية من قبل كل القائمين والإداريين".