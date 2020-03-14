ميرنا وليد - بيروت - حيّا الفنان اللبناني ​راغب علامة​ العاملين في المجال الطبي والصحي في لبنان، سواء الأطباء أو الممرضين، لجهودهم الكبيرة في مواجهة فيروس "​كورونا​"، ووصفهم بـ"الجنود المجهولين".

وكتب علامة في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "الجنود المجهولين المدافعين عن كل واحد فينا ، يواجهون الكورونا لكي لا تصل إلينا مليار تحية لكل فرد فيكم".

كما نشر علامة مقطع فيديو لبيل غيتس في عام 2015، يتحدث فيه عن توقعه بإنتشار فيروس شديد العدوى، سيصيب عددا كبيرا من الأشخاص.

وعلق علامة على الفيديو، قائلًا: "اسمعوا هذا الرجل العظيم لتعرفوا من أين أتت الكورونا! إنها صنيعة الأشرار الذين حكموا العالم ولم يفكروا إلا بالشرّ !! تمامًا كما في لبنان الذين سرقوا ونهبوا وظلموا وزوّروا وقتلوا واحتلّوا وسيطروا وكذبوا واغتصبوا ولم يزرعوا إلا الشرّ وما زالوا يتحكّموا حتى بعد أن دمّروا كل شيء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة يحيّي الجنود المجهولين الذين يواجهون "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.