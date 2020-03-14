مي العيدان تهاجم أحمد إبراهيم : ” السفيه يشتم الباشا “

كتب امير فتحي في السبت 14 مارس 2020 12:53 مساءً - أعادت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” نشر الصورة التي نشرها الموزع الموسيقى ” أحمد إبراهيم ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تجمعه بالفنانة ” أنغام ” . وهاجمت مي العيدان في تعليقها على الصورة أحمد إبراهيم فكتبت قائلة : ” أحمد إبراهيم يصالح أنغام بصورة وكاتب لها حقك عليا .. أهم شئ إن معتبر المتابعين أخلاقهم إنهم كلاب .. يالله عموما السفيه يشتم الباشا ” . حيث كان أحمد إبراهيم قد كتب في تعليقه على صورته مع أنغام : ” حقك عليا أنا يا ست الستات .. تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب سيبك منهم ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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