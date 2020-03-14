- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتب امير فتحي في السبت 14 مارس 2020 12:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” هنا الزاهد ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة طالبت من خلالها المتابعين بفتح أبواب منازلهم للقطط والكلاب لحمايتهم من مياه الأمطار في ظل الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين .
فكتبت قائلة : ” افتحوا أبواب العماير عشان الكلاب والقطط يستخبوا فيها ” .
ليرد أحد المتابعين مهاجمها هنا الزاهد في تعليق له قائلا : ” وبالنسبة يا هانم للناس الغلابة اللي مالية البلد وبتفرش كراتين وتنام تحت البلكونات ملفتوش نظرك ؟ .. بطلوا تصنع بقى ” .
الأمر الذي أزعج هنا ودفعها للرد عليه فقالت : ” وبالنسبة إن حضرتك أحول ومشوفتش التويتة اللي بعديها ” .
حيث كانت هنا الزاهد قد كتبت تغريدة أيضا تحث من خلالها على مساعدة الناس الموجودين بالشوارع فكتبت : ” ياريت اللي ينزل من البيت لأي ظرف ياخد معاه بطانيات عشان في ناس ميتة من البرد في الشارع .. ربنا يكرمكوا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر متابع يهاجم هنا الزاهد : ” بطلو تصنع ” .. والأخيرة ترد : ” حضرتك أحول “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.