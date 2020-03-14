زوجة صابر الرباعي تحتفل بعيد ميلاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت إخللاص زوجة النجم التونسي صابر الرباعي بعيد ميلاده، وحرصت على تهنئته بشكل رومانسي عبر صورة مميزة جمعتهما من أجواء نزهة ثلجية ممتعة.

إخلاص ارفقت الصورة بتعليق غازلت فيه زوجها، كتبت فيه: «كل عام و أنت لقلبي مصدر الفرح عيد ميلاد سعيد يا غالي ربي يحفظك لنا»، حيث تفاعل متابعو زوجة النجم التونسي مع الصورة بتعليقات هنأوا فيها الرباعي بعيد ميلاده متمنيين له عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق، وللزوجين حياة سعيدة مليئة بالحب الدائم.

يُذكر أن صابر الرباعي تزوج من إخلاص عام 2013، وانجب منها ولدين «جود هادي» عام 2014، و«أمير» عام 2016، وإخلاص هي الزوجة الثانية في حياة صابر الذي سبق وتزوج من سلميه الفقيه، والتي انفصل عنها عام 2013، وقد رُزق منها بـ«إسلام وصفاء».

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من ناحية أخرى، يستعد صابر الرباعي لطرح كليب جديد لأغنية بعنوان «ليلة من العمر» وهي من كلمات وألحان سليم عساف، والأغنية من ألبوم صابر الأخير «صابر 2019».

آخر فيديو كليب طرحه الرباعي كان لأغنية «عسى يومي» من ألبومه الأخير «صابر 2019» من إنتاج شرطة روتانا، والذي طرحه يوليو الماضي، والأغنية من كلمات أحمد العلوي، وألحان وليد الشامي، وتوزيع مهند خضر.

أما آخر حفل غنائي أحياه الرباعي فكان ضمن فعاليات موسم الرياض، نوفمبر الماضي، بمشاركة النجمتين السورية أصالة، والمصرية شيرين عبدالوهاب.