"ديزني" تعلن إرجاء بدء عرض 3 أفلام رئيسية من إنتاجها بسبب انتشار كورونا

السبت 14 مارس 2020

أعلنت مجموعة "ديزني" إرجاء بدء عرض 3 أفلام رئيسية من إنتاجها بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.



وتم تأجيل الأفلام الثلاثة، وهي "مولان" و"ذي نيو ميوتنتس" و"انتلرز"، حتى إشعار آخر، فيما تدرس "ديزني" مواعيد جديدة لعرضها.

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وكان العرض الأول الرسمي لفيلم "مولان" وهو إعادة لفيلم الرسوم المتحركة الناجح العائد لعام 1998 أقيم، الإثنين، في لوس أنجلوس، وكان يفترض أن يبدأ عرضه بعد أسبوعين.

وكانت ديزني أغلقت متنزه "ديزني لاند" في مدينة أناهايم قرب لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا اعتباراً من السبت وحتى نهاية مارس/آذار في إجراء وقائي.

كذلك أعلنت الشركة أن متنزهها في فلوريدا و"ديزني لاند" في باريس سيغلقان أبوابهما أيضاً اعتباراً من الأحد، وستبقى الفنادق في هذه المتنزهات مفتوحة.