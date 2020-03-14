الكويت تمنع عرض فيلم Onward

متابعة بتجـــــــــرد: كشف موقع اخباري بريطاني معني بأخبار المشاهير، أن شركة ديزني امتنعت عن عرض أحد احدث أفلامها للرسوم المتحركة Onward في دول خليجية عدة بينها الكويت، بسبب احتوائه شخصية مثلية، استجابة لطلب تلك الدول بحظر الفيلم.
وقال ان الفيلم يحتوي على اول شخصية تمثل المثلية الجنسية، وهي عبارة عن شرطية دراجة قامت باداء صوتها الممثلة المثلية لينا وايتهي.
وأشار الموقع الاخباري إلى أن دولاً لم ترغب بعرض الفيلم فيها، واتخذت خطوة بحظره تماما، وهذه الدول هي: “الكويت، والسعودية، وعمان، وقطر”، موضحاً أن روسيا اختارت بشكل مفاجئ فرض رقابة على الفيلم.
واشار الى انه تم اطلاق عروض ترويجية للفيلم في اميركا الشمالية الخميس الماضي، متوقعا ان يتصدر شباك التذاكر في اميركا نهاية هذا الاسبوع، وان يجمع ما بين 40 مليونا الى 45 مليون دولار في عروضه الاولى في 4310 صالات سينما أميركية.
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