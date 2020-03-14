تامر عاشور يهاجم سارة الطباخ: “فنكوش”

متابعة بتجــــــــرد: وصلت خلافات النجم تامر عاشور والمنتجة سارة الطباخ لطريق مسدود، وفشلت كل محاولات الصلح، الأمر الذي دفعه لشن هجوماً حاداً عليها من خلال تغريدة أطلقها عبر حسابه على “تويتر”.

وغرد قائلًا :” أنا على يقين كامل بأن اللي مالوش صوت بيبقاله صوت لما اللي ليه صوت يتكلم عنه ولذلك – قررت عدم الرد في موضوع المنتجة اللي طلعت فنكوش دي، مع اعتذاري الكامل للفنكوش طبعا، ونقابة المهن الموسيقية هي المسؤولة عن فنانين مصر ضد الأشكال دي- شكرًا”.

من جانبها، التزمت سارة الطباخ الصمت، ولم تعلق على هذه الأزمة، ومن المتوقع أن تدرس نقابة المهن الموسيقية شكوى تامر عاشور خلال الأيام القليلة القادمة.

عاشور أوضح في شكواه أن سارة الطباخ لم تتخذ أي خطوات من الناحية الإنتاجية ولم تضف له شيئاً، كما إتهمها بعدم الالتزام ببنود العقد المبرم بينهما .

وكانت أزمة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي إنتهت منذ أيام من خلال عودته الفنية لها والتأكيد أنها المسؤولة عن أي تعاقدات فنية خاصة به لينتهي خلافهما بالتصالح .