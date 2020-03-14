حقيقة إصابة محمد صلاح بكورونا

متابعة بتجـــــــــرد: بعد انتشار أنباء عن إصابة نجم الكرة العالمي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المصري ونادي ليفربول بفيروس كورونا، نفى مصدر مقرب من صلاح ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك رداً على شائعات أطلقتها مواقع إعلامية تحدثت فيها عن الاشتباه بإصابة الفرعون المصري بالفيروس.

وقال المصدر في تصريحات صحافية، إن اللاعب المصري بخير ويتواصل يومياً مع أهله وسيحضر للقاهرة خلال الأيام العشرة المقبلة مع أسرته لزيارة مصر، وقد بدأت الشبهات تحوم حول إصابة الفرعون المصري وزملائه في “الريدز”، بعد عزل خمسة من أفراد فريق بورنموث، الذي انهزم أمام ليفربول ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع نادي بورنموث حارس مرماه أرتور بوروك وأربعة آخرين من الجهاز الفني، في العزل بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم، وقد تكهنت العديد من التقارير بأن يكون حارس بورنموث والأفراد الأربعة الآخرون قد نقلوا عدوى فيروس كورونا للاعبي ليفربول، وكان صلاح قد تبادل الحديث مع حارس مرمى بورنموث المصاب بكورونا أثناء خروجهما من الملعب عقب نهاية الشوط الأول.