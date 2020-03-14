أحمد فهمي يسخر من نفسه بعد إجرائه الجراحة الثانية

متابعة بتجــــــــــرد: أجرى الفنان أحمد فهمي الجراحة الثانية في المريء، وكشف عن استكماله للعلاج بعد أشهر من إجرائه للعملية الأولى.

ونشر صورتين عبر حسابه على “إنستغرام” وهو يتواجد داخل المستشفى، كاشفاً أنه سافر لاستكمال علاجه في بلجيكا، وعلق كاتبا: “الحمد لله خرجت من العملية بسلام .. تحس ان انا مقفوش.. أشكر جداً د. حسام غنيم الدكتور المصري الجدع جداً الذي صمم ييجى معايا بلجيكا وأنا بعمل العملية رغم مشاغله.. وبشكر بروفيسور جاك ديفير البلجيكي على حسن الاستقبال.. إن شاء الله أكون فى مصر بكرة وسأكمل شغل الأحد إن شاء الله”.

وكان فهمي أجرى العملية لأول مرة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وكشف أن العملية الجراحية التي أجراها بالمريء مؤخراً، لأنها لم تنجح بنسبة 100%.

ويعود فهمي بعد الجراحة لاستكمال تصوير مسلسل “تيمون وبومبا” مع أكرم حسني، ويعد ذلك ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسلهما “ريح المدام” الذي عرض في سباق شهر ‏رمضان عام 2017، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020‏‎.‎