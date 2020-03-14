تسريب صورة جديدة لياسمين صبري مع أبو هشيمة وفيديو يكشف تفاصيل عن قصة حبهما

متابعة بتجـــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة ياسمين صبري خلال تجولها في أحد الشوارع المصرية مع خطيبها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، بعد اعلانه خطوبتهما عبر خاصية الستوريز على تطبيق “انستغرام” واظهار خاتم الخطوبة الضخم في يد الممثلة المصرية.

بدوره، فجر الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” مفاجآت جديدة عن خطوبة الثنائي أن بداية التعارف بين ياسمين وأبو هشيمة كانت منذ ثلاث شهور فقط عن طريق الصدفة التي لا يمكن تخيلها.

وأضاف أنه “سيعلن عن تفاصيل أكثر عن تعارفهما في حلقات قادمة من البرنامج، وبأنه سيتم عقد القران خلال ثلاثة شهور”.

وكانت صفحات لمحبي الممثلة المصرية نقلت تفاصيل علاقتها بأبو هشيمة، مؤكدة أن قصة حبهما بدأت قبل نحو عام خلال لقاء جمع بينهما في القاهرة، وبعدها التقيا بأكثر من مكان، لتتوطد علاقتهما بشكل أكبر خلال تواجدهما معاً في لندن.

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وإلى الآن لم يصدر أي تعليق من قبل الممثلة المصرية على الخبر المنتشر، وتفضل الصمت رغم الانتقادات التي تتلقاها من قبل العديد من المتابعين، والمقارنة التي يجريها البعض بينها وبين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي كانت زوجة ابو هشيمة.