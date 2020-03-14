ياسمين رئيس تقلق من كارثة ستترك توابعها على الأولاد

متابعة بتجـــــــــرد: اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ ضرب منخفض التنين مصر وتسبب في سوء الأحوال الجوية خلال اليومين الماضيين، حيث سخر الكثير من النجوم من حالة الجو واستمرار هطول الأمطار طوال اليومين، إلا أن الفنانة ياسمين رئيس كان لها رأي آخر حيث علقت على تلك الأحداث بتعليق مختلف عما كتبه أغلب النجوم، لم تسخر من الأوضاع أو تتحدث عن انقطاع الكهرباء والماء، ونظرت للأمر بنظرة مختلفة.
وقالت عبر حسابها على “تويتر” أن الكارثة الحقيقية التي نعيشها هي التغير المناخي، الذي سنترك توابعه للأجيال القادمة، وكتبت قائلة: “التغيير المناخي هي الكارثة الحقيقية اللي هنعيش فيها بقية حياتنا وللأسف هنسيب توابعها لأولادنا وأحفادنا”.
يشار إلى أن ياسمين رئيس تعود للتعاون مع زوجها المخرج هادي الباجوري، للمرة الرابعة، في فيلم “جارة القمر”. وكانت قد تعاونت معه سابقاً في عدة أعمال، بدأتها بمسلسل “عرض خاص”، ثم فيلم “واحد صحيح”، ثم بطولة فيلم “هيبتا المحاضرة الأخيرة”.
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