متابعة بتجـــــــــرد: أشعل الفنان أحمد حلمي موقع التواصل “تويتر” وذلك بالتزامن مع غرق الشوارع نتيجة للأمطار الغزيرة التي تساقطت على أنحاء متفرقة من جمهورية مصر العربية (الخميس)، حيث نشر مقطع فيديو برفقة عامل سيارة شفط مياه بالقرب من منزله.
ورفع حلمي هاتفه لالتقاط صورة مع العامل؛ تضامنًا مع مجهوداتهم طوال اليوم على الطرق لشفط المياه وسط البرد، وهو ما دفع حلمي للنزول ودعمهم بإبراز مجهوداتهم.
وفي بادرة لتشجيع تلك النوعية من الأعمال أشادت الفنانة أصالة، بموقف حلمي مع عامل شفط المياه أثناء غرق الشوارع بالامطار، وأعادت نشر الفيديو الخاص به، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها بـ”إنستغرام، وعلقت قائلة :”النبل للكبار بأفعالهم وصدقهم وتواضعهم ولطفهم.. وأحمد حلمي فنان حقيقي”.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حلمي يتفاعل مع محبيه بفيديو مميّز.. وأصالة تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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