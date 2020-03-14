هجوم جديد على محمد رمضان بسبب سلسلة ذهبية

متابعة بتجــــــــرد: كثيراً ما يثير الفنان محمد رمضان الجدل حول تصرفاته، والتي كثيراً ما تسببت له في أزمات ومشاكل، أوصلته في كثير منها إلى أبواب المحاكم.

وشارك رمضان جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته على “تويتر”، وهو عاري الجسد في نصفه الأعلى ويرتدي سلسلة ذهبية تحيط عنقه، وعلق على الصورة قائلاً: “‏كن جميلًا ترى الوجود جميلا.. ليلتكم بلون قلوبكم”.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه، حيث علق أحد المتابعين بقوله: “‏‎هو أنت معندكش شتاء عشان تطلع بالمنظر ده، بجد أنت في وادي والشعب في وادي”، وعلق متابع آخر بقوله: “‏‎مالكش دعوه”، فيما قال ثالث: “الدهب حرام”، وقال رابع: “إحنا في إيه ولا إيه……”، وغيرها الكثير من التعليقات الي هاجمته بعنف.

يذكر أن رمضان يخوض سباق الدراما الرمضاني القادم بمسلسل “البرنس” مع نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، دنيا عبدالعزيز، والعديد من النجوم.

ويعد “البرنس” هو التعاون الثاني بين محمد رمضان والفنانة روجينا، كما يعد التعاون الثاني بينه وبين المخرج محمد سامي بعدما التقى الثلاثي في مسلسل “الأسطورة” والذي عرض منذ عدة سنوات.