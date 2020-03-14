القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقدت وزارة الصحة الإثيوبية بالتعاون مع هيئة الصحة المجتمعية، مؤتمرا صحفيا طارئا، أعلنت فيه عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لرجل ياباني الجنسية يبلغ من العمر 48 عاما.

أول إصابة بكورونا في رواندا ومملكة "إي سواتيني" الأفريقية



قالت ليا تاديسي، وزيرة الصحة الإثيوبية إن هيئة الصحة المجتمعية أكدت وجود أول شخص مصاب بفيروس كورونا (كوفيد 19) بإثيوبيا وهو رجل ياباني الجنسية يبلغ من العمر 48 عاما، ودخل إلى إثيوبيا في 4 مارس 2020 قادما من بوركينا فاسو.

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إثيوبيا تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا



وعن تأثيرات كورونا على الاقتصاد الإفريقي أعلنت فيرا سونجوي، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن أفريقيا لم تتأثر بشكل مباشر من هذا الفيروس، ولكن بالنظر إلى الاقتصاد يمكن لأفريقيا أن تتأثر بشكل كبير، موضحة أن أفريقيا حاليا تنمو بـ 3.2% وهو معدل منخفض جدا.

وأضافت سونجوي أن أفريقيا في حاجة إلى أن تنمو من 8 حتى 10% لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لخطة 2030.