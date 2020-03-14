خاص- مروة ناجي ونجاح من اليوم الأول لكليب “لما لقيتك”

قبل أيام، طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” فيديو كليب أغنية النجمة المصرية مروة ناجي “لما لقيتك”، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة للعمل على يوتيوب.

الأغنية كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدي وميكس وماستر عمار خاطر. ومن توقيع المخرج المبدع فادي حداد في تعاونٍ ثانٍ له مع الفنانة مروة ناجي بعد كليب “حبيت من قلبي”.

“لما لقيتك”، أغنية درامية بإمتياز قدمتها “ناجي” بصوتها المميز وبإحساسها الآسر. وترجم الكلام المؤثر بقصة درامية لافتة المخرج فادي حداد الذي عبّر عن سعادته لموقع “الخليج 365” عن الأصداء الايجابية حول الكليب، خاصة ان فريق العمل تعذّب جداً خلال التصوير بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان. وأدت الى اغلاق الطرقات المؤدية الى مواقع التصوير ما دفع بشركة Retina Films الاستعانة بـ “جرافة” لإزالة تراكم الثلوج. وصوّر حداد المشاهد الخلابة والمناظر الطبيعية التي أضفت جمالاً وروعة على الكليب.

Advertisements

الكليب تخطى حاجز الـ 230 الف مشاهدة خلال أيام قصيرة، بالاضافة الى انتشاره على مواقع التواصل حيث عبّر محبي مروة ناجي عن اعجابهم بالعمل الراقي الثاني الذي يجمعها مع شركة لايف ستايلز ستوديوز.

أخبار ذات صلة: خاص- لايف ستايلز ستوديوز تُبهر الجمهور العربي بكليب مروة ناجي الجديد