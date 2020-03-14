زينة مكي أكثر أمانًا على انستغرام

احتفلت الممثلة زينة مكي بتخطي حسابها على انستغرام حاجز الـ 400 ألف متابع. ما دفع بالشركة الى توثيقه بالعلامة الزرقاء ليصبح أكثر أماناً ولا يُسهل اختراقه.

أعربت “مكي” عن سعادتها حيث أكدت أن الرقم أربعة هو رقم حظها منذ صغرها. شاكرة الـ ٤٠٠ الف قلب مُحِبّ.

من جهة اخرى، كان الجمهور قد تفاجأ منذ عدة أيام بمقتل “يمنى” الشخصية التي تجسدها الممثلة زينة مكّي في مسلسل “ما فيّي2” (إنتاج شركة “صبّاح أخوان، إخراج رشا شربتجي، تأليف كلوديا مارشيليان) وبالتالي خروجها من العمل بعدما أدت دورها بكل احترافية وتميز.

نذكر أن “مكي” تصوّر دورها في مسلسل “دانتيل” انتاج شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان، إخراج المثنى صبح، سيناريو وحوار سماء عبد الخاق وإنجي القاسم. المسلسل بطولة النجم السوري الكبير سلّوم حداد ونخبة من الممثلين نذكر منهم زينة مكي، محمود نصر، نقولا دانييل، نهلة داوود، سارة ابي كنعان بالاضافة الى نخبة من أهم نجوم الدراما اللبنانية والسورية.