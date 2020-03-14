هل تعمد أحمد أبو هشيمة إظهار ياسمين صبري بنفس فستان هيفاء وهبي؟ شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خطفت الفنانة المصرية ياسمين صبري الأضواء بفستانها الذي ارتدته في حفل خطوبتهما على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد تأكيد موقع "فوشيا" مساء الخميس الماضي إقامته رسميًا وسط أجواء عائلية.

وذكر متابعون أن أبو هشيمة يبدو أنه أراد توجيه رسالة ما إلى طليقته السابقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث ارتدت ياسمين صبري فستان "تايجر" وهو ذات الفستان الذي ارتدته وهبي خلال فترة زواجها من رجل الأعمال، وظهرت به في إحدى المناسبات.

وأظهرت صورتان للنجمتين الأولى كانت لأبو هشيمة مع ياسمين صبري والثانية جمعته بهيفاء وهبي، وعقد الجمهور مقارنة بين سبب هذا الاختيار موضحين بطريقة كوميدية أن السبب في "التايجر"، ولفت العديد من المتابعين أن "التايجر" هو نقطة ضعف أحمد أبو هشيمة متطرقين إلى تدخله في اختيار هذه الإطلالات.

وأضاف متابعون أن أحمد أبو هشيمة قصد أن ترتدي ياسمين صبري فستانًا "تايجر" في حفل خطوبتهما، ومن هنا تدخل عدد كبير من جمهور هيفاء وهبي في الأمر ووجهوا رسالة إلى ياسمين صبري، أنها مهما فعلت فلن تصل لمستوى الديفا هيفاء وهبي.

بالمقابل أخذ البعض الأمر بطريقة ساخرة بسبب محبة أحمد أبو هشيمة للفستان، لافتين إلى أنه فستان "والدته" وأنها أوصته بأن ترتدي من يرتبط بهن هذا الفستان، فيما قال البعض إن الفستان هو من يمتلكه وطالب هيفاء وهبي بارتدائه وبعد الطلاق أخذه وهو من ألبسه لياسمين صبري.

وكان مصدر مقرب من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة قد أكد لـ"فوشيا" إتمام خطوبته على ياسمين صبري، وذلك بعد تناول صفحات فنية وإخبارية كثيرة نبأ علاقة جديدة تجمعهما خلال الفترة الماضية.

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ونشر أبو هشيمة والزوج السابق لهيفاء وهبي، صورة وضع فيها يده على يد فتاة وكانت ترتدي الخاتم ذاته الذي تكهن المتابعون أنه لياسمين صبري، وأن أبوهشيمة هو من قدمه لها ويبلغ ثمنه 200 ألف دولار.

وتواصلت "فوشيا" مع مصدر مقرب من أحمد أبو هشيمة، والذي أكد في تصريحات خاصة أن الخطوبة تمت رسميا في أحد الأماكن الخاصة والمغلقة، واقتصر الحضور على أسرة الثنائي ياسمين وأحمد وعدد قليل للغاية من المقربين منهما.

وأوضح المصدر أن أبو هشيمة بالفعل قدّم "خاتم" ألماس في حفل الخطوبة، منوها إلى أن حفل الزفاف سيتم في الصيف المقبل في أحد الفنادق الكبرى.

وبحسب ما هو متداول فإن ياسمين قد تزوجت عام 2012 من طبيب يملك أحد أكبر المستشفيات في مصر، وذلك قبل دخولها عالم الفن والتمثيل. وأكدت مصادر آنذاك أن الفنانة أخفت زواجها؛ لأن الطبيب كان متزوجا من امرأة أخرى وله منها أولاد.

لكن ياسمين انفصلت عنه بعد نحو 5 أعوام، وتحديدا في عام 2017 بعد أن نشب خلاف بينهما.

أما أحمد أبو هشيمة، فكان تعرض هو الآخر لسلسلة من الإشاعات والأخبار، خاصة بعد طلاقه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وآخر تلك الأخبار كان أثره مدويا، إذ انتشرت له عدة فيديوهات "خادشة" وهو يحادث إحدى الفتيات عبر خاصية الفيديو، بكلام بذيء وحركات خارجة، كما أهان عددا من النجمات العربيات وادعى إقامة علاقات مع عدد كبير منهن.