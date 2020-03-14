مسؤول أميركي يحرج ترامب ويصافحه بطريقة غريبة بسبب كورونا! شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرافقيه عندما مد يده لمصافحة مدير تنفيذي للرعاية الصحية والعديد من المديرين التنفيذيين الآخرين خلال مؤتمر صحفي حول فيروس "كورونا".

وكان ترامب في وقتٍ سابق أعلن حالة طوارئ وطنية، حيث دعا العديد من المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص المشاركين في جهود "كورونا"، إلا أن الحدث شهد موقفًا محرجًا للرئيس الأمريكي عندما صافح أحد المسئولين.

وعندما اختتم بروس غرينشتاين كبير مسؤولي الإستراتيجية والابتكار في مجموعة "LHC" تصريحاته، مد ترامب يده للسلام عليه، فرد عليه الآخر بتقديم كوعه بدلا من ذلك، وقال ترامب حينها بابتسامة: "حسنا، أحب ذلك.. هذا جيد".

وحثت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكيين على اتخاذ الاحتياطات، بما في ذلك التوقف عن مصافحة اليدين، لتجنب انتقال الفيروس.

وسُئل نائب الرئيس بنس في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الأسبوع عما إذا كان هو وترامب سيتوقفان عن المصافحة كإجراء للصحة العامة؟، ليجيب بنس قائلا: "كما قال الرئيس في عملنا، تصافح عندما يريد شخص ما أن يصافحك، وأتوقع أن يواصل الرئيس القيام بذلك، سأستمر في القيام بذلك، هذه توصية هامة للأمريكيين، لكن التوصية الجيدة حقا هي غسل يديك كثيرا".

وكان ترامب قد تصافح في الأيام الأخيرة مع العديد من المسؤولين الذين دخلوا منذ ذلك الحين في الحجر الصحي الذي فرضوه على أنفسهم بعد اتصالهم بشخص مصاب بالفيروس.

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وفي السياق ذاته أعلن البيت الأبيض أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبيرة مستشاريه، بدأت العمل من منزلها منذ اليوم الجمعة "بدافع الحذر الشديد" بعد أن أثبتت إصابة مسؤول أسترالي اجتمعت معه مؤخرا بفيروس "كورونا".

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جود دير، إن الطاقم الطبي في البيت الأبيض نصح إيفانكا ترامب بأنها لا تحتاج إلى الحجر الصحي الذاتي، إلا أنها فضلت الانعزال، مضيفا أن المسؤول الذي التقته إيفانكا ترامب لم تظهر عليه أي أعراض.

وظهرت أخبار في وقت مبكر من صباح الجمعة أن اختبار وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون بالفيروس كان إيجابيا، وكان قد سافر داتون إلى واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي والتقى إيفانكا والمدعي العام وليام بار ومسؤولين آخرين.

وقال ديري في بيان: "يدرك البيت الأبيض أن اختبار داتون كان إيجابيا بالنسبة للفيروس، وأنه كان عديم الأعراض أثناء اللقاء معها".