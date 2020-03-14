شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تخون زوجها وتفقد الذاكرة بعد قتله فى "لعبة النسيان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة دينا الشربينى خلال أحداث مسلسلها الرمضانى المقبل "لعبة النسيان"، فى دور زوجة لكنها تقع فى غرام شخص آخر وتلجاء لخيانة زوجها، ما يجعلها فى ورطة عندما يكتشف زوجها حقيقتها وتتسبب فى قتله ثم تفقد الذاكرة، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى.

ويعد مسلسل "لعبة النسيان" ثانى بطولات الشربينى المطلقة فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدمت مسلسل "زى الشمس" العام الماضى.

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وينتمى لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى، والمسلسل مأخوذ من فورمات ايطالية .

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وتنتظر دينا الشربينى عرض فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبد العزيز ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم من النجوم.

وكانت دينا الشربينى شاركت جمهورها بصورة لها لبوستر الفيلم عبر حسابها على إنستجرام، وقد ظهرت دينا على البوستر بالبيجامة وتحمل تليفون في يدها، وكتبت على البوستر قائلة: فيلم " البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف ايمن وتارإخراج أحمد الجندى وضيوف الشرف مفاجأة حلوة جدا البعض "لا يذهب للمأذون مرتين صيف 2020"، كما هنأتها آيتن عامر قائلة:" مبروك يا حبيبتى".

يشار إلى أن دينا الشربينى شاركت فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "زى الشمس" للمخرج سامح عبد العزيز وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وشارك فى بطولته كل من النجمة سوسن بدر والفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أحمد صلاح السعدنى والفنان أحمد داوود وعمر السعيد تأليف مريم نعوم، ودارت أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير حيث تعرضت "فريدة" شقيقة المحامية "نور"، للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقتها في البحث عن القاتل، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين لها.