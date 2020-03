NETFLIX تعلن عن ستة مشاريع جديدة من تركيا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: عرضت شركة Netflix، المتخصصة في مجال تقديم خدمة الترفيه عبر الإنترنت، قائمة بالمحتوى المقرر عرضه في 2020، بالإضافة إلى بعض الاتفاقات الجديدة حول عناوين الأعمال المرتقبة التي ستُنتج في تركيا وتتوفر في 190 دولة.

وقالت "بيلين ديشتاش"، مديرة المحتوى الأصلي: "تُعتبر تركيا، بتاريخها الطويل وتراثها الثقافي الثري، موطنًا للعديد من القصص التي لم تُحكى من قبل. ونعلم أيضًا أن لدينا كُتَّابًا كبارًا وممثلين قديرين ومخرجين بارعين وطواقم عمل أكثر من رائعة. ونعتقد أن أعضاءنا من جميع أنحاء العالم سيستمتعون بمشاهدة هذه القصص الحقيقية التي ترويها هذه المواهب المذهلة. ولهذا السبب نواصل الاستثمار في المزيد والمزيد من أعمال Netflix الأصلية في تركيا."

وتتضمن الأعمال المرتقبة التالي:

If Only - مسلسل من إنتاج شركة Ay Yapim، ومن تأليف الكاتبة "إيجه يورنتش" وإخراج كل من "تشايان إرماك" و"أوموت آرال". وهو من بطولة "أوزغي أوزبيرينتشي" التي تلعب دور (ريهان)، "بيركان سوكولو" في دور (نادر)، "بوراك يامانتورك" في دور (جيهان)، "إليفتشان أونغورلار" في دور (عائشة)، "أحمد رفعت سنغار" في دور (تشيم)، "أوميت إيردل" في دور (أتيس)، "فياض يغيت" في دور (هزير)، "مصطفى أفكران" في دور (ساتاس)، "فيليز تاتشباش" في دور (نهال)، و"سلجوك بوراك" في دور (فاهرتن).

يروي المسلسل قصة "ريهان"، المرأة التعيسة التي خاب أملها في زواجها من "نادر". إذ كانت في مساء يوم 27 يوليو 2018 في تمام الساعة 8:19، تشعر بالإرهاق والتعب من زوجها الذي تعرفه من بداية زواجهما منذ زمن طويل، ومن توأمها الذي حملت به دون تخطيط قبل تسعة أعوام، ومن الحياة التي تعيشها، وفوق كل ذلك تعبها من نفسها. ويحدث أن يتزامن ذلك مع حدوث أقوى خسوف للقمر الدامي منذ 500 عام. وتحدث معجزة تتسبّب في سفر "ريهان" عبر الزمن إلى فترة ونقطة التحوّل في حياتها، حيث تعود إلى ذلك اليوم الذي عرض فيه "نادر" الزواج عليها، ولكنها هذه المرة تتمتّع بحكمتها وهي في الثلاثين من عمرها.

Fatma - من إنتاج "باشاك أباتشيغيل" وتأليف وإخراج الواعد "أوزغور أونورم". يروي المسلسل قصة "فاطمة"عاملة نظافة بسيطة تبلغ من العمر 35 عامًا. وبشكل غير متوقع، ترتكب "فاطمة" جريمة قتل أثناء بحثها عن زوجها الغائب "ظافر" الذي أُطلق سراحه للتوّ من السجن. وسرعان ما يكتشف شركاء "ظافر" المريبون ما فعلته زوجته، فيصبح سبيلها الوحيد للنجاة بنفسها في عالم هذا الرجل هو الاستمرار في القتل. وتنجو بأفعالها تلك، ولأنها ليست أكثر من مجرد عاملة نظافة عادية للجميع، تتحوّل إلى قاتلة خفيّة. ويصبح القتل بالنسبة لها وسيلة للتنفيس عن سنوات الكفاح والأسى التي تعرضت فيها للقمع، ووجه جديد من شخصيتها يتحتّم عليها مواجهته.

Hot Skull - في عالم ترتعد فرائصه من وباء جنون ينتشر عن طريق اللغة والكلام، ينجو اللغوي السابق "مراد سيافاش" الذي كان متواريًا منذ زمن، ليكون الشخص الوحيد الذي ولسبب غامض لم يتأثر بهذا المرض. وبسبب مطاردة هيئة مكافحة الأوبئة الشرسة له، يُجبر "مراد" على ترك منطقته الآمنة والفرار بين الأنقاض وألسنة اللهب المنبعثة من شوارع إسطنبول الغريبة، باحثًا عن سر "جمجمته المتقدة"، تلك العلامة الدائمة الدالة على المرض.

One Way for Tomorrow - يمثّل هذا العمل الانطلاقة الأولى لأفلام Netflix الأصلية من تركيا، وهو من بطولة "ديلام تشيتشك دنيز" و"متين أكدولغر"، ومن تأليف وإخراج المؤلف والمخرج المحبوب "أوزان أتشيكتان"، ومن إنتاج OG Medya. يصوّر الفيلم القصة الرومانسية التي تجمع بين غريبين يتقابلان في رحلة تنطلق من "أنقرة" إلى "إزمير". ورغم البداية المضطربة إلا أنَّ علاقتهما تتخذ مسارًا مختلفًا عندما يدركان حاجتهما لمواجهة أنفسهما وبدء صفحة جديدة تقرّبهما من بعضهما البعض.

سيُعرض One Way for tomorrow على Netflix في جميع أنحاء العالم يوم 19 يونيو المقبل.

Exatlon Challenge‏ - Exatlon هو برنامج منافسة واقعية رياضية دولية تمتلكه شركة Acun Medya. ويعتبر Exatlon Challenge نسخة جديدة من Exatlon، بلمسة حديثة تقدّم المؤثرين في العالم الرقمي المفضلين في تركيا. ويقدّم البرنامج "أوركون إيشيتماك"، بالإضافة إلى مقطع مواجهة واقعية خاص في كل حلقة يقدمه "أوزان أوغور". Exatlon Challenge هو برنامج واقعي رياضي ملحمي لا يسعى فقط لفوز اللاعب الأفضل من المؤثرين، بل يسعى أيضًا لمعرفة من يتحلّى بالقدر الأكبر من "الشجاعة". ينطلق أول عرض للبرنامج يوم 3 يوليو في تركيا.

موسم ثالث جديد من مسلسل "عطايا" - أعلنت Netflix، وبعد النجاح الذي حققه الموسم الأول من مسلسل "عطايا"، بأنه قد وقع عليه الاختيار لتصوير موسم ثالث وأخير يبدأ عرضه في2021. ومن المتوقع أن يبدأ التصوير المبدئي في فصل الربيع القادم. وكما أُعلن من قبل، جرى تصوير الجزء الثاني من المسلسل مع الموسم الأول، ومن المقرر عرضه في سبتمبر 2020، وسيُعلن عن الموعد بالتحديد في وقت لاحق.



وبعيدًا عن جميع البرامج الأصلية المذكورة أعلاه، أعلنت Netflix أيضًا عن اقتنائها لأفلام حققت قدرًا كبيرًا من النجاح كأفلام معجزة في الزنزانة 7 (Yedinci Kogustaki Mucize) و Sisters-in-Law‏ (Eltilerin Savasi) و The Way We Are‏ (Biz Boyleyiz) وسيتم عرضها على شاشة Netflix بعد فترة عرضها في دور السينما.