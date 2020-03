مسلسل LOST IN SPACE يعود لموسم ثالث وأخير

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شبكة Netflix عن موسم ثالث جديد من مسلسل Lost in Space، حيث نشهد فيه نهاية رحلة عائلة "روبنسون" الفضائية الأسطورية نحو "ألفا سنتوري".

إضافة إلى ذلك، اتفقت Netflix مع "زاك إسترين"، المخرج والمنتج التنفيذي لمسلسل Lost in Space على عقد صفقة شاملة تمتدّ لعدّة سنوات يجري بموجبها إنتاج مسلسل جديد حصريًا لصالح شبكة Netflix.

حول هذا الإتفاق علّق "إسترين" قائلًا: "كانت رؤيتنا منذ البداية لقصّة عائلة "روبنسون" تحديدًا بأن تجسّد حبكة لمغامرة عائلية أسطورية ثلاثية الأجزاء، بحيث تُسرد أحداثها عبر بداية ووسط ونهاية. وجدير بالذكر أيضًا أنه في ظلّ ما تمرّ به هذه الشخصيات من تحدّيات وصعاب لأجل البقاء على قيد الحياة في كل حلقة، فلن يكون هناك من يستحقّ راحة وفسحة للالتقاط الأنفاس قبل المهمة التالية أكثر من "ويل"، "بيني"، "جودي"، "مورين"، "جون"، "دون ويست"، دكتور "سميث"، "الآلي" وبالطبع الدجاجة "ديبي". لذلك وعلى الرغم من أن هذا الجزء من مسلسل Lost In Space يقترن بنهاية مذهلة، فأنا متحمّس لمواصلة البحث عن قصص جديدة مع أصدقائي في شبكة Netflix، ولكل الاحتمالات الرائعة الماثلة أمامنا."

وصرّح "تيد بيازيلي" مدير المسلسلات الأصلية في شبكة Netflix قائلًا: "نحن أيضًا متشوّقون للغاية لإنتاج المزيد من مغامرات عائلة "روبنسون" ومتابعة رحلتهم حتى نهايتها والتي ستكون دون أدنى شكّ رحلة أسطورية مثيرة. ونتوجّه بشكر وتقدير خاصّ إلى كلّ من "زاك إسترين" و"مات سازاما" و"بيرك شاربليس" و"كيفن بيرنز" و"جون جاشني" لجهودهم في إدارة جميع مواسم Lost in Space، الذي نجح في استقطاب أفراد العائلة وجمعهم للاستمتاع معًا بمشاهدة مسلسل استثنائي حافل بالإثارة والتشويق والمشاهد المذهلة. ونحن متشوّقون لمتابعة ردود أفعال جمهورنا من العائلات على أحداث حلقات الموسم الثالث."

Lost in Space هو أحد مسلسلات Netflix الأصلية ومن إنتاج شركة Legendary Television.

يتألّق في أدوار بطولة مسلسل Lost in Space كل من "توبي ستيفنز" و"مولي باركر" و"ماكسويل جينكنز" و"مينا سوندوال" و"تايلور راسيل" و"إغناسيو سيريكيو" و"باركر بوزي".

يشترك في الإنتاج التنفيذي للمسلسل كل من "زاك إسترين" و"كيفن بيرنز" و"جون جاشني" و"مات سازاما" و"بيرك شاربليس".

من المتوقع أن يبدأ عرض الجزء الثالث من مسلسل Lost in Space في عام 2021. وقد عُرض الجزء الثاني منه في 24 ديسمبر 2019، بينما عُرض الجزء الأول في 13 إبريل 2018.