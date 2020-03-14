شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير يومى 17 ساعة لمسلسل يسرا "دهب عيرة" للحاق برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف المخرج سامح عبد العزيز عدد ساعات التصوير يومياً لمسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، وتصل عدد ساعات التصوير لـ17 ساعة للانتهاء من تصوير مشاهد الـ15 حلقة الأولى لتسليمها للجهة المنتجة حسب الخطة المتفق عليها قبل انطلاق التصوير، والعمل من تأليف أمين جمال وإنتاج مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة.

وتستأنف يسرا وأبطال المسلسل التصوير اليوم السبت بعد إجازة يومين فى المعادى، بسبب سوء الأحوال الجوية أول أمس الخميس، وتجسد يسرا شخصية "عهد" التي تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائماً بحل مشاكل أخواتها فى العمل وتهمل ابنها "هشام" الذى يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعى حتى يلجأ لتعاطي المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها في اطاراجتماعى مشوق.

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مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

وتعود يسرا بـ "دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمرزهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن، أمين جمال، عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.