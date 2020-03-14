شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة مشيدا بالأطباء والممرضين: جنود مجهولين يواجهون كورونا لكى لا تصل إلينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم اللبنانى راغب علامة، بالعاملين فى المجال الطبى والصحى فى البلاد سواء الأطباء أو الممرضين، لجهودهم الكبيرة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووصفهم بـ"الجنود المجهولين".

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "الجنود المجهولين المدافعين عن كل واحد فينا، يواجهون الكورونا لكى لا تصل إلينا، مليار تحية لكل فرد فيكم".



راغب علامة

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يشار أن الفنان راغب علامة، انضم إلى حملة خليك بالبيت، التى أطلقها إعلاميين لبنانيين لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وقال راغب فى تغريدة عبر حسابه على تويتر: "‏يبقى الإعلام اللبنانى الدرع الحقيقى والفعال فى قضايانا، لذلك أدعم حملة إعلاميى لبنان تحت شعار خليك بالبيت للحد من انتشار وباء كورونا بمبادرة من باتريسيا هاشم".

فى سياق منفصل، يتعاون النجم اللبناني راغب علامة لأول مرة مع الشاعر الغنائي عمرو المصرى، في أغنية جديدة تحمل اللون الدرامى وتتضمن قصة درامية جديدة بالأغنية المصرية، وهى من ألحان عمرو الشاذلى، وأكد مؤلف الأغنية لـ"الخليج 365"، أنه انتهى من كتابتها منذ ما يقرب من عام، لافتًا إلى أن راغب علامة اختار هذه الأغنية خصيصًا لأنها تحتوى على فكرة جديدة، وأنه لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، وأضاف عمرو أن الأغنية تحمل طابعا جديدا، وستكون مفاجأة للجمهور فى ألبوم يحتوى على ألوان موسيقية مختلفة، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب جمهور راغب.

من ناحية أخرى، طرح راغب كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة، "والأغنية قدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.