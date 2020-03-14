شكرا لقرائتكم خبر عن نصابة.. تعرف على تفاصيل شخصية دنيا سمير غانم فى فيلمها الجديد "تسليم أهالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد النجمة دنيا سمير غانم فى فيلمها الجديد "تسليم أهالى"، شخصية مجرمة، ولكن فى إطار كوميدى، حيث تدير عصابة من خلال أحداث الفيلم، ويشاركها البطولة الفنان هشام ماجد التي يتعرض هو الآخر ضمن أحداث الفيلم، لمواقف عديدة معها، تكشفها أحداث الفيلم، ويعد هذا الفيلم بمثابة التعاون الثانى بين دنيا وهشام ماجد، بعدما شاركها بطولة مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة"، والذى عرض رمضان الماضى.

وصورت دنيا سمير غانم عدد من المشاهد الداخلية فى الفيلم داخل ديكور فيلا، واستمر التصوير لمدة 3 أيام في نفس الديكور إستعداداً لطرحه فى عيد الأضحى المقبل، كما وضع القائمون على الفيلم، خطة تصوير للعمل للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان المقبل، على أن يتم طرحه بشكل مبدئي إما في موسم عيد الفطر أو عيد الأضحى هذا العام وإن كان الخيار الثاني هوالأقرب حيث اتجاه صناع العمل، حيث يتواصل التصوير حالياً على قدم وساق للأسبوع الثاني على التوالى.

ويشارك دنيا سميرغانم فى بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهرعدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، والفيلم يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سميرغانم بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة.

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وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدار الثلاثة سنوات الماضية حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في بطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي.