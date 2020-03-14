بعد وفاتها.. أحمد مجدي يروي قصة صديقته في الجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روى الفنان أحمد مجدي قصة صديقته الراحلة التي كانت تلازمه المذاكرة أيام الجامعة.

وكتب مجدي، عبر حسابه على"إنستجرام"، قائلاً: "وأنا في أولى حقوق، كنت باجي أذاكر في دونتس المعادي ‏أيام الامتحانات، وكانت صديقتي منة عبد الظاهر بتيجي أحيانا تذاكر معايا مع إنها كانت في كلية تانية، وكنا طبعًا ولا بنذاكر ولا ‏حاجة! كنا بنقضيها كلام وحكاوي وقبل ما نقوم نبص شوية في الورق والكتب ونمشي".‏

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وتابع: "بساطة المكان والهدوء كانوا بيسمحولي بالتأمل وبمتابعة اللي بيحصل جوه المكان وبراه، وبعد فترة مش متأكد قد إيه، منة ‏سافرت، وفي الطريق عملت حادثة وراحت المستشفى ودخلت في غيبوبة، كانت صدمة كبيرة جدًا على الجميع، وخلال أيام ‏كان خبر وفاته، وكان أكتر خبر قاسي سمعته في حياتي".‏

وأضاف: "لكن فضلت ذكرى منة جميلة وطيبة.. وإمبارح في عز العاصفة قررت أنزل وما استسلمش للخوف اللي في ‏البيوت، عديت بالصدفة من قدام الدونتس اللي عادة بتحاشى النظر إليه وركنت العربية ودخلت طلبت البتاعة أم قرفة اللي كنت ‏بحبها، وقربت للمكان اللي كنا بنقعد فيه أنا ومنة.. حسيت كأني داخل أقعد معاها.. وانبسطت أوي إن المكان لسه زي ما هو إلى حد ‏كبير.. تحية لروحك المرحة الظريفة يا منة".