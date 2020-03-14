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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
روى الفنان أحمد مجدي قصة صديقته الراحلة التي كانت تلازمه المذاكرة أيام الجامعة.
وكتب مجدي، عبر حسابه على"إنستجرام"، قائلاً: "وأنا في أولى حقوق، كنت باجي أذاكر في دونتس المعادي أيام الامتحانات، وكانت صديقتي منة عبد الظاهر بتيجي أحيانا تذاكر معايا مع إنها كانت في كلية تانية، وكنا طبعًا ولا بنذاكر ولا حاجة! كنا بنقضيها كلام وحكاوي وقبل ما نقوم نبص شوية في الورق والكتب ونمشي".
وتابع: "بساطة المكان والهدوء كانوا بيسمحولي بالتأمل وبمتابعة اللي بيحصل جوه المكان وبراه، وبعد فترة مش متأكد قد إيه، منة سافرت، وفي الطريق عملت حادثة وراحت المستشفى ودخلت في غيبوبة، كانت صدمة كبيرة جدًا على الجميع، وخلال أيام كان خبر وفاته، وكان أكتر خبر قاسي سمعته في حياتي".
وأضاف: "لكن فضلت ذكرى منة جميلة وطيبة.. وإمبارح في عز العاصفة قررت أنزل وما استسلمش للخوف اللي في البيوت، عديت بالصدفة من قدام الدونتس اللي عادة بتحاشى النظر إليه وركنت العربية ودخلت طلبت البتاعة أم قرفة اللي كنت بحبها، وقربت للمكان اللي كنا بنقعد فيه أنا ومنة.. حسيت كأني داخل أقعد معاها.. وانبسطت أوي إن المكان لسه زي ما هو إلى حد كبير.. تحية لروحك المرحة الظريفة يا منة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاتها.. أحمد مجدي يروي قصة صديقته في الجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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