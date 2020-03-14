تراند اليوم : فيديو| لحظة تعرض ممثلة مصرية شهيرة لحادث خطر

أظهر مقطع فيديو بثته شركة "العدل جروب" للإنتاج الفني عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، لحظة تعرض الممثلة نيللي كريم لإصابة خطرة، أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل "100 وش" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وظهرت "نيللي" وهي تتوسط رجلين على متن دراجة بخارية، قبل أن تسقط بشكل مفاجئ ومن معها على الأرض.

وعلقت الشركة المنتجة للمسلسل على مقطع الفيديو: "الفنانة نيللي كريم تعرضت لحادث كبير في تصوير مسلسل بـ 100 وش وهتنزل التصوير الأسبوع ده إن شاء الله، حمدلله على سلامتك يا نيللي".

وقبل شهور، خضعت "نيللي"، لعملية جراحية خطيرة، في الولايات المتحدة، ونشرت صورًا لها آنذاك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وهي ترقد على سرير المرض، وتوجهت بالشكر لأطباء المستشفى على إنقاذ حياتها.