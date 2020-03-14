تراند اليوم : أول صور لممثل مصري بعد خضوعه لجراحة خطرة: "مقفوش في بيت دعارة"



طمان الممثل المصري، أحمد فهمي، جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية في المريء ببلجيكا، هي الثانية في غضون أشهر.

ونشر فهمي صورتين عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" له داخل المستشفى، وعلق عليها قائلاً: "الحمد لله خرجت من العملية بسلام .. تحس ان انا مقفوش فى بيت دعارة ..".



وأصاف: "بشكر جدا د حسام غنيم الدكتور المصرى الجدع جدا اللى صمم ييجى معايا بلجيكا و انا بعمل العملية رغم مشاغلة .. وبشكر بروفيسور جاك ديفير البلجيكى على حسن الاستقبال .. انشاء الله اكون فى مصر بكرة و هكمل شغل الاحد انشاء الله".

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كان فهمي أجرى عملية في المريء لأول مرة في ديسمبر الماضي، لكنه قال إنها لم تنجح بنسبة مائة في المائة.



