الليلة.. حلقة خاصة من ميجا ستار عن تأثير "فيروس كورونا" على مهرجان الأقصر

تستعرض الإعلامية نور يوسف، مساء الليلة، أهم الأحداث الفنية التى شغلت الرأى العام والجمهور المصرى فى الأيام القليلة الماضية، وخاصة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكيفية مواجهة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية له فى ظل تأثر العديد

من الفعاليات والمهرجانات حول العالم.

كما تتناول الحلقة الحديث عن التحولات المفاجئة فى حالة الطقس والتى نتجت عنها سيول رعدية، وكيفية تعامل نجوم الفن معها مواجهتهم لها، فضلا

عن ظاهرة انتشار اخبار نجوم الفن على منصات التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة والتى يكشف أسبابها الناقد الفنى طارق الشناوي.

الجدير بالذكر أن برنامج ميجا ستار يٌذاع السبت من كل أسبوع، فى العاشرة والنصف مساءً، من تقديم الإعلامية نور يوسف، رئيس التحرير أميرة عزالدين وإنتاج محمد فاروق.