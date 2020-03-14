تستعرض الإعلامية نور يوسف، مساء الليلة، أهم الأحداث الفنية التى شغلت الرأى العام والجمهور المصرى فى الأيام القليلة الماضية، وخاصة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكيفية مواجهة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية له فى ظل تأثر العديدمن الفعاليات والمهرجانات حول العالم.
كما تتناول الحلقة الحديث عن التحولات المفاجئة فى حالة الطقس والتى نتجت عنها سيول رعدية، وكيفية تعامل نجوم الفن معها مواجهتهم لها، فضلاعن ظاهرة انتشار اخبار نجوم الفن على منصات التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة والتى يكشف أسبابها الناقد الفنى طارق الشناوي.
الجدير بالذكر أن برنامج ميجا ستار يٌذاع السبت من كل أسبوع، فى العاشرة والنصف مساءً، من تقديم الإعلامية نور يوسف، رئيس التحرير أميرة عزالدين وإنتاج محمد فاروق.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. حلقة خاصة من ميجا ستار عن تأثير "فيروس كورونا" على مهرجان الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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