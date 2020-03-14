بالفيديو.. القصة الكاملة لارتباط ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

تداول عدد من نشطاء الفيس بوك، صورة للفنانة ياسمين صبري مؤكدين ارتباطها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وجاء ذلك عندما نشر أبو هشيمة صورة تجمع يديه بيد فتاة لم يتبين من هي وعلق عليها بعبارة: حبيبتي.

وعندما نشرت ياسمين فيديو ظهرت من خلاله مرتديه المجوهرات ذاتها التي ظهرت بها في الستوري الخاصة بأبو هشيمة.

وكانت الفنانة ياسمين صبري أدلت في تصريحات سابقة عن فتى أحلامها، والتي انطبقت

بالفعل على أبو هشيمة، وهي: طويل القامة، لونه قمحي، جسمة رياضي، دقن خفيف، عيونه سوداء، شعره ناعم، هادئ، أفكاره متفتحة، حاصل على مؤهل عالي، رومانسي، شخص لا يحب الشهرة ولا يكون نجمًا، يحب الجلوس بالبيت، يهتم بمظهره ولا يتغير بعد الزواج، شخصيته قوية، مقتدر ماليًا.

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وأكد فيما بعد رجل الأعمال أبو هشيمة، بأنه سيتزوج

من الفنانة ياسمين صبري قريبًا، وجاء ذلك من خلال تصريحات صحفية.

ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة ياسمين صبري في مسلسلها الرمضاني، والذي يحمل اسم فرصة تانية، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، نهال عنبر، ابتهال الصريطي، أحمد الشامي، كريم قاسم، غفران محمد، دياب، عصام السقا، أحمد مجدي، آيتن عامر، عمر الشناوي، أحمد النجار.