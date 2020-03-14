شاهد.. أخطر أفلام الرعب التركي تسببت في انهيار مشاهديها

عندما نتحدث عن أفلام الرعب المخيفة دائمًا نتذكر سلسلة أفلام سو، والشعوذة وأنابيل، ويرجع السبب إلى انتشار تلك السلاسل العالمية، والتي تسبب في رعب المشاهد فقط.
ودائمًا يلجأ محبين الرعب إلى الضحك الكثير داخل تلك الأفلام حتي يطمئن، بينما يبحثآخرين عن أفلام أشد رعبًا وقسوة.
وفي هذا التقرير نسرد متابعينا أخطر أفلام الرعب التركي والتي تسببت في انهيار مشاهديها:-
1- فيلم Bezm-i Ezel.
2- فيلم Uc Harfliler Beddua.
3- فيلم Vampiria.
4- فيلم Muska.
5- فيلم Cin Kuyusu.
6- فيلم Mihrez.
7- فيلم Musallat.
8- فيلم Semur.
9- فيلم Lanetli Anahtar.
10- فيلم Kabir Azabı.
11- فيلم Kafir.
12- فيلم Ümmü Sibyan.
13- فيلم Ecinni.
14- فيلم AZEM Alacakaranlık .
15- فيلم Çagrilan.
16- فيلم Deccal.
17- فيلم Magi.
18- فيلم Alem-i Cin.
19-فيلم Kapıdaki Sır.
20 - فيلم Kapalak Kızı.
21- فيلم ARAF.
22- فيلم Siccin.
23- فيلم Zuzula.
24- فيلم Azazil Dügüm.
25- فيلم Ada.
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