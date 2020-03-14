إسلام رامو يكشف لـ الوفد تفاصيل أحدث أغانيه تحت أقدامك الجنة

كشف الشاعر والكاتب إسلام رامو عن أحدث أغانيه، والتي من المقرر طرحها قريبًا بمناسبة عيد الأم. وقال رامو في تصريحات خاصة لـ "بـوابـةالـوفـد" اتعاون حاليًا لأول مرة مع صديقي المميز الفنان الموهوب محمد خضير في أغنية جديدة تحمل أسم تحت أقدامك الجنة، والمقرر طرحها يوم عيد الأم. تحمل أسم تحت أقدامك الجنة، والمقرر طرحها يوم عيد الأم. وأضاف إسلام، قائلًا: وأغنية تحت أقدامك الجنة من كلماتي، ألحان محمد سلام، توزيع ديمو، غناء محمد خضير، وتم Advertisements تسجيل الأغنية في ستوديو فوكاليز محمد عزيز. تسجيل الأغنية في ستوديو فوكاليز محمد عزيز. يذكر أن الكاتب إسلام رامو كتب كلمات أغنية بعنوان مابتحنيش، وهي من ألحان خالد الآلايلي، وتوزيع محمد العشي، و غناء الفنان مصطفى خيري، والذي أدها للمرة الأولى ضمن مشروع ميوزيكانتي.

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