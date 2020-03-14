توم كروز يفاجئ الجميع بحالة معنوية جيدة جداً رغم كل الظروف

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات صوراً للنجم العالمي ​توم كروز​ في لندن يوم أمس

النجم البالغ من العمر 57 عاماً، لم يكن قلقاً من تفشي فيروس كورونا عندما أطل في مهبط للطائرات المروحية.

حتى أن توم لم يضع كمامة أو ارتدى القفازات، وكان يبدو على توم ويو يلوح للناظرين أنه بحالة معنوية جيدة جداً رغم كل الظروف السيئة التي يمر بها العالم.

يذكر أن فيلم Mission: Impossible 7 لتوم كروز الذي سيخرجه كريستوفر ماكويري، تم تحديد موعد إصداره في صيف 2021 ، لكن التوقف عن التصوير يمكن أن يؤخر الإصدار.

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