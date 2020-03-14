صابر الرباعي يوجّه رسالة شكر لكل من عايده بعيد ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ رسالة شكر الى كل من عايده، بمناسبة عيد ميلاده، والذي صادف في 13 آذار/مارس.

وكتبت الرباعي في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "اشكر كل من هنأني بذكرى ميلادي، عائلتي الصغيرة والكبيرة وأهلي و أصدقائي الفنانين والصحفيين وكل الفانز الذين تجندوا للإحتفال معي بيوم ميلادي ،من أعماق قلبي أقول ربي يحميكم ويحفظكم من كل مكروه ويقوي فينا هذا الحب لبعض و دائما فرحانين ومتمتعين بالصحة والسلامة ان شاءالله.نحبكم برشا".

يُذكر أن الرباعي كان قد طرح الشهر الماضي أغنيته الجديدة "عسى يومي"، من كلمات أحمد العلوي، ألحان وليد الشامي، وتوزيع مهند خضر.

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