حفيد فريد شوقي يعلن خطوبته على هذه الممثلة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري ​محمد السباعي​، حفيد الممثل المصري الراحل فريد شوقى، إبن المنتجة المصرية ​ناهد فريد شوقي​ والمخرج المصري الراحل ​مدحت السباعي​، خطوبته من الممثلة المصرية ​آية سماحة​، بعد قصة حب بينهما.

تخرّج محمد السباعي من معهد سينما قسم إخراج، وشارك في العديد من الورش الفنية، وبدأ مشواره الفني من خلال فيلم "إشتباك"، وبعدها شارك في أعمال عديدة، ومنها "فص ملح وداخ" و"إختفاء" و"هذا المساء"، "كأنه إمبارح"، و"حدوتة مرة".

أما آية سماحة، فكانت بدايتها في مسلسل "غراند أوتيل" عام 2016، وبعد ذلك فيلم "هيبتا-المحاضر الأخيرة"، ومسلسلات "هذا المساء" و"الحرباية" و"مليكة" و"كأنه إمبارح" و"قمر هادي" و"الزوجة 18"، وتصوّر حاليا "ما وراء الطبيعة".

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