دوناتيلا فيرساتشي وابنتها تتبرعان بهذا المبلغ لدعم مكافحة فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت ​دوناتيلا فيرساتشي​، الرئيس الإبداعي لشركة فيرساتشي ، وابنتها أليغرا فيرساتشي بيك ، أنهما ستتبرعان بـ 200.000 يورو لقسم العناية المركزة بمستشفى سان رافاييل في ميلانو لدعم مكافحة فيروس كورونا.

وكتبت دوناتيلا عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "في مثل هذه الأوقات ، من المهم أن نكون متحدين ، ونساعد بكافة الطرق من هم في الخطوط الأمامية ، يقاتلون كل يوم لإنقاذ مئات الأرواح. إن قلوبنا مع جميع المتضررين من هذا المرض ومع الأطباء والموظفين الطبيين الذين عملوا بشكل بطولي دون توقف في الأسابيع الماضية في محاولة لرعاية أحبائنا. هذا عندما نحتاج ، كمجتمع ، إلى مساندة ورعاية بعضنا البعض ".

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