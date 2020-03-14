توقف تصوير مسلسل ياسر جلال الجديد

متابعة بتجـــــــــرد: بعد أسبوع إجازة تعطل تصوير مسلسل “الفتوة” والذي يقوم ببطولته الممثل المصري ​ياسر جلال​ حيث اتفق صناع العمل على توقف التصوير لمدة أسبوع كامل بسبب سوء الأحوال الجوية في مصر خلال الايام الأخيرة.

وقد اتفق ياسر جلال مع المخرج حسين الميناوي والمؤلف هاني سرحان على أن يتم تكثيف ساعات العمل فور استئناف التصوير الاسبوع المقبل.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال كل من أحمد صلاح حسني ودياب ومي عمر وأحمد خليل.

الجدير ذكره أن العمل ليس الوحيد الذي حصل على اجازة بسبب الأمطار الشديدة والرياح حيث توقف أيضا تصوير مسلسل “البرنس” للممثل المصري محمد رمضان أيضا بسبب سوء الأحوال الجوية.