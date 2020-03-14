الدوزي يحيي حفلاً غنائياً بألمانيا

متابعة بتجــــــــرد: كشف الفنان المغربي الدوزي على صفحته الرسمية “فيسبوك” عن تفاصيل جولته الفنية التي ستقوده إلى كثير من البلدان العالمية ضمن أجندة العام الجديد.

ومن المقرر أن تمتد رحلة الدوزي إلى فرانكفورت الألمانية التي سيكون فيها جمهور الجالية المغربية والعربية يوم 29 من شهر مارس على موعد مع حفل غنائي له.

وقد تفاعل جمهور الدوزي مع الخبر مرحبا به ومبديا استعداده لحضور الحفل المنتظر إقامته بألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن الدوزي سيحيي حفلاً غنائياً خيرياً يعود ريعه لصالح أطفال “التثليث الصبغي”، يوم 20 من شهر آذار/مارس الجاري في مسرح محمد السادس بمدينة وجدة (شرق المغرب)، تزامنا من الاحتفال العالمي بهذه الفئة من المجتمع.