اعتقال شقيقة الفنانة دنيا بطمة

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت تقارير إعلامية أن قاضي التحقيق، استدعى صباح يوم أمس ابتسام، شقيقة الفنانة دنيا بطمة بعد التطورات الأخيرة التي شهدها ملف “حمزة مون بيبي” الذي شغل الرأي العام المغربي والعربي.

المصادر ذاتها أضافت أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، قد أمر قبل قليل من يومه الجمعة، بمتابعة ابتسام بطمة في حالة اعتقال وإيداعها سجن الوداية بمدينة مراكش.

وتتابع النيابة العامة بمراكش كلا من دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بتهم ثقيلة تتعلق بـ”المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وأيضا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك”.

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وكانت قد قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش في 6 يناير الماضي، رفع الكفالة على الفنانة المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام إلى 800 ألف درهم (85 ألف دولار) مع إغلاق الحدود في وجهيهما، مقابل تمتيعهما بالسراح المؤقت في ملف ابتزاز وتشهير بحق فنانين مغاربة وعرب تتابعان به.

وتداولت العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، منذ نهاية الأسبوع الماضي تسريبات صوتية منسوبة إلى الفنانة سعيدة شرف، تتواصل فيها مع أحد قراصنة الأنترنت، المعتقل على خلفية ملف حمزة مون بيبي الغامض، والذي كانت على علاقة صداقة وتعاون معه، قبل أن تتعرف عليه وتتهمه بقرصنة حسابها على إنستغرام وابتزازها والانقلاب عليها والتشهير بها على الحساب المشهور.

التسريبات نفسها، إن صحت نسبتها إلى سعيدة قد تورطها، فقد حملت تهديدات مبطنة إلى الهاكر، مع تهديده بأن الأمر سيصل إلى وكيل الملك، إن لم ينفذ القرصان المدان طلبها باختراق حساب إحدى السيدات، التي تقول إنها كانت وراء التشكيك في وطنيتها على حساب مون بيبي.