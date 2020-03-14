القيادة المركزية الأمريكية: "حزب الله العراقي" وراء هجوم "التاجي"

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينث ماكينزي أن مليشيا حزب الله العراقي تقف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي شمال بغداد.



وقال ماكينزي في تغريدة على تويتر: "لدينا معلومات تؤكد أن كتائب حزب الله العراقي قامت بالهجمات الصاروخية على معسكر التاجي التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أعضاء التحالف وإصابة أربعة عشر آخرين".

وأوضح أن الكتائب شنت 12 هجوماً صاروخياً على قوات التحالف خلال الأشهر الستة الماضية.

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واستهدفت طائرات أمريكية، الخميس، مقرات ومخازن أسلحة تابعة لمليشيات حزب الله العراقية؛ رداً على هجوم قاعدة التاجي.

وقال التحالف، في بيان، إن نحو 18 صاروخ كاتيوشا أصابت معسكر التاجي.

ومعسكر التاجي، الذي يحتضن قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي وقوات عراقية، يقع على بُعد ٨٥ كيلومتراً شمال مدينة بغداد.

ويتألف من مطار وقاعدة عسكرية كبيرة، كانت تحتضن في زمن النظام السابق مصنعاً للأسلحة الكيماوية وورشاً لصيانة وتأهيل الآليات العسكرية، إلى جانب مراكز تدريب كبيرة.



والهجوم على معسكر التاجي هو الـ22 من نوعه ضد مصالح أمريكا العسكرية في العراق، منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.