العين الإخباريةالجمعة 2020/3/13 09:51 م بتوقيت أبوظبي
قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي
أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينث ماكينزي أن مليشيا حزب الله العراقي تقف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي شمال بغداد.
وقال ماكينزي في تغريدة على تويتر: "لدينا معلومات تؤكد أن كتائب حزب الله العراقي قامت بالهجمات الصاروخية على معسكر التاجي التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أعضاء التحالف وإصابة أربعة عشر آخرين".
وأوضح أن الكتائب شنت 12 هجوماً صاروخياً على قوات التحالف خلال الأشهر الستة الماضية.
واستهدفت طائرات أمريكية، الخميس، مقرات ومخازن أسلحة تابعة لمليشيات حزب الله العراقية؛ رداً على هجوم قاعدة التاجي.
وقال التحالف، في بيان، إن نحو 18 صاروخ كاتيوشا أصابت معسكر التاجي.
ومعسكر التاجي، الذي يحتضن قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي وقوات عراقية، يقع على بُعد ٨٥ كيلومتراً شمال مدينة بغداد.
ويتألف من مطار وقاعدة عسكرية كبيرة، كانت تحتضن في زمن النظام السابق مصنعاً للأسلحة الكيماوية وورشاً لصيانة وتأهيل الآليات العسكرية، إلى جانب مراكز تدريب كبيرة.
والهجوم على معسكر التاجي هو الـ22 من نوعه ضد مصالح أمريكا العسكرية في العراق، منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأمريكية: "حزب الله العراقي" وراء هجوم "التاجي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.