سجن شقيقة دنيا بطمة في قضية حساب “حمزة مون بيبي”

Mar 14, 2020
أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في مراكش يوم الجمعة بإحالة ابتسام بطمة شقيقة الفنانة دنيا بطمة على سجن الأوداية.
وتداول الخبر عبر مواقع التواصل نقلاً عن مواقع مغربية، حيث أفاد المصدر أن بعد انتهاء قاضي التحقيق من البحث التمهيدي أمر بإيداع ابتسام بطمة على خلفية تورطها في حساب “حمزة مون بيبي” الذي كان يبتز المشاهير والفنانين وذلك لاستكمال التحقيقات.
ولا زالت قضية حساب “حمزة مون بيبي” المتهم بابتزاز المشاهير تشهد تطورات يومية، خاصة بعدما سلمت دولة الامارات الى المغرب مصممة الازياء عائشة عياش المتهمة في القضية أيضاً للتحقيق معها.
عائشة اعترفت انها ودنيا وابتسام بطمة وآخرين من بين المديرين التنفيذين للحساب وقالت ان الاعلامي سيمو بن بشير -المقيم في اميركا- هو العقل المدبر لكل ما حدث بالحساب -على حد قولها-.
وفي زيارة الى حساب دنيا بطمة على انستغرام لفتنا أنها لا زالت تمنع التعليقات ولم تشارك في أي “بوست” منذ ساعات.
وكانت الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها إبتسام قد خضعتا في السابق للتحقيق في المحكمة الابتدائية في مراكش لمدة خمس ساعات في الدعوى المقامة ضدهما في قضية حساب “حمزة مون بيبي” وذلك بعد ورود اسمهما في القضية.
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