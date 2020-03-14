تعرف على تفاصيل علاقة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة وموعد زفافهما

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة تجمع بين رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة والفنانة المصرية ياسمين صبري بعد إعلان خطوبتهما رسميا التي نقل تفاصيلها موقع "فوشيا"، واتضح من الصورة المتداولة أنها من الحفل العائلي الذي تمت فيه الخطوبة بشكل رسمي.

وارتدت ياسمين صبري في حفل خطوبتها فستان "تايجر" مفتوح الصدر وفوق الركبتين، كما ارتدت في يدها اليمنى الأسورة التي ربط المتابعون بينها وبين مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها والصورة التي نشرها أحمد أبو هشيمة ويده على يد فتاة، كما ارتدت ذات الخاتم الألماس الذي قدمه لها رجل الأعمال المصري في حفل الخطوبة.

وتباينت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقبال هذا الخبر حيث كانت غالبية التعليقات مليئة بالحسد على أحمد أبو هشيمة كونه يختار الارتباط بنساء على قدر كبير من الجمال مستشهدين بهيفاء وهبي ثم ياسمين صبري.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة جمعت أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري وهما يسيران سويا في أحد الشوارع وقيل إن الصورة التقطت وهما في منطقة التجمع الخامس، وأنها كانت قبل إعلان خطوبتهما رسميا والتقطها لهم أحد رواد السوشيال ميديا في مصر ويدعى "عبدالله غلوش".

وظهر أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري من ظهرهما وتبين من ملامح الوجه من الجانبين أنها لهما وكان أبو هشيمة يسير بجانب ياسمين صبري ويرتدي زيا رياضيا فيما ارتدت الفنانة المصرية زيا كلاسيكيا عبارة عن بلوزة وبنطلون.

وبشأن موعد الزفاف، أكدت تقارير صحفية أن الزفاف سيتم بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في تصريحات صحفية له أن الارتباط بالفنانة ياسمين صبري جرى على المستوى العائلي مبينا أن تفاصيل وموعد عقد القران سيتم قريبا جدا.

وكان قد أكد مصدر مقرب من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة إتمام خطوبته على مواطنته الفنانة ياسمين صبري، وذلك بعد تناول صفحات فنية وإخبارية كثيرة نبأ علاقة جديدة تجمعهما خلال الفترة الماضية.

ونشر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة والزوج السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة وضع فيها يده على يد فتاة وكانت ترتدي نفس الخاتم الذي تكهن المتابعون أنه لياسمين صبري، وأن أبوهشيمة هو من قدمه لها ويبلغ ثمنه 200 ألف دولار.

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وأكد مصدر مقرب من أحمد أبو هشيمة، والذي أكد في تصريحات خاصة أن الخطوبة تمت رسميا خلال الساعات الماضية في أحد الأماكن الخاصة والمغلقة، واقتصر الحضور على أسرة الثنائي ياسمين وأحمد وعدد قليل للغاية من المقربين منهما.

وأوضح المصدر أن أبو هشيمة بالفعل قدم "خاتم" ألماس في حفل الخطوبة، منوها إلى أن حفل الزفاف سيتم الصيف المقبل في إحدى الفنادق الكبرى.

وبحسب ما هو متداول فإن ياسمين قد تزوجت عام 2012 من طبيب يملك أحد أكبر المستشفيات في مصر، وذلك قبل دخولها عالم الفن والتمثيل. وأكدت مصادر آنذاك أن الفنانة أخفت زواجها؛ لأن الطبيب كان متزوجا من امرأة أخرى وله منها أولاد.

لكن ياسمين انفصلت عن الطبيب بعد نحو 5 أعوام، وتحديدا في عام 2017 بعد أن نشب خلاف بينهما.

أما أحمد أبو هشيمة، فكان تعرض هو الآخر لسلسلة من الإشاعات والأخبار، خاصة بعد طلاقه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وآخر تلك الأخبار كان أثره مدويا، إذ انتشرت له عدة فيديوهات "خادشة" وهو يحادث إحدى الفتيات عبر خاصية الفيديو، بكلام بذيء وحركات خارجة، كما أهان عددا من النجمات العربيات وادعى إقامة علاقات مع عدد كبير منهن.

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